Şanlıurfalı milli sporcu Abdulsamet Türkiye ikincisi oldu

Şanlıurfalı sporcu Abdulsamet Ocakoğlu, Çankırı'da düzenlenen Bilek Güreşi Türkiye Bedensel Engelliler Şampiyonasında Türkiye ikincisi oldu.

2021 Bilek Güreşi Türkiye Bedensel Engelliler Şampiyonası 28-29 Temmuz tarihlerinde Çankırı'nın Kurşunlu ilçesindeki Kurşunlu Kapalı Spor Salonu'nda düzenlendi. Şampiyonada Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sporcusu Abdulsamet Ocakoğlu 23 yaş ve 55 kiloda Türkiye ikincisi olarak milli takıma gitmeye hak kazandı. Abdulsamet Ocakoğlu Haziran ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüntülü konuşma gerçekleştirmiş ve “Cumhurbaşkanım sizinle bilek güreşi yapmak istiyorum” demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da milli sporcuya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile bir müsabaka yapabileceklerini söylemişti. AK Parti Gençlik Kollarının resmi sosyal medya hesaplarından yapılan videolu paylaşımda Bakan Varank ve Şanlıurfalı bilek güreşi sporcusu Abdulsamet Ocakoğlu'nun bilek güreşi mücadelesi yer almış renkli görüntülere sahne olan müsabakayı Abdulsamet Ocakoğlu kazanmıştı.