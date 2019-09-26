İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfalı minik öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu

Şanlıurfa Valiliği himayelerinde başlatılan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları tarafından desteklenen “Zeytin temalı ağaçlandırma kampanyası” kapsamında ilkokul öğrencilerinin katılımıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.


Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in, çocuklara ağaç sevgisini aşılamak için Milli Eğitim Müdürlüğü'ne verdiği talimat doğrultusunda gerçekleştirilen fidan dikim programına, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Selami Işık, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Arif Kırıkçı, Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Murat Çakmaklı, Haliliye İlkokulu öğretmenleri ve ikinci sınıf öğrencileri katıldı.


Fiden dikimi öncesi okul salonunda konunun uzmanları tarafından “Gıda Hijyeni ve Güvenliği Eğitimi”ne katılan çocuklar, eğitim sonrası katılım belgelerini aldıktan sonra Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Eğitim Tesislerindeki fidan dikimi etkinliğine katıldı. Burada çocuklara, ağaçların önemi, fidan dikimi ve bakımı konularında uygulamalı eğitimler verildi. Program sonrası, orman bölge müdürlüğünden temin edilen çam ve zeytin fidanları, programa katılan öğrencilere dağıtılarak toprakla buluşturuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.