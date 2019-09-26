Şanlıurfalı minik öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in, çocuklara ağaç sevgisini aşılamak için Milli Eğitim Müdürlüğü'ne verdiği talimat doğrultusunda gerçekleştirilen fidan dikim programına, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Selami Işık, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Arif Kırıkçı, Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Murat Çakmaklı, Haliliye İlkokulu öğretmenleri ve ikinci sınıf öğrencileri katıldı.

Fiden dikimi öncesi okul salonunda konunun uzmanları tarafından “Gıda Hijyeni ve Güvenliği Eğitimi”ne katılan çocuklar, eğitim sonrası katılım belgelerini aldıktan sonra Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Eğitim Tesislerindeki fidan dikimi etkinliğine katıldı. Burada çocuklara, ağaçların önemi, fidan dikimi ve bakımı konularında uygulamalı eğitimler verildi. Program sonrası, orman bölge müdürlüğünden temin edilen çam ve zeytin fidanları, programa katılan öğrencilere dağıtılarak toprakla buluşturuldu.