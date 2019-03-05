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Şanlıurfalı öğrenciler ilk defa Balıklıgöl'ü görmenin sevincini yaşadı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinin kırsal mahallelerinde eğitim gören öğrenciler Balıklıgöl ve tarihi yerleri ilk kez görmenin sevincini yaşadı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinin kırsal mahallelerinde eğitim gören öğrenciler Balıklıgöl ve tarihi yerleri ilk kez görmenin sevincini yaşadı.


Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinin kırsal mahallelerinde eğitim gören öğrenciler Balıklıgöl platosunu ilk kez görmenin sevincini yaşadı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliğiyle, ‘Şanlıurfa'yı tanıyalım' projesi kapsamında Siverek'in Oluklu Ortaokulundan 80 öğrencinin kentteki tarihi yerleri tanıması amacıyla etkinlik düzenlendi.



“Amacımız öğrencilere Şanlıurfa'yı tanıtmak”


İl Milli Eğitim Ölçme Değerlendirme Merkezinde görev yapan Şahin Özbilici, “Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Şanlıurfa il Milli Eğitim Müdürlüğü'nün işbirliğiyle, ‘Şanlıurfa'yı tanıyalım' projesi kapsamında Siverek'in Oluklu okulundan 80 öğrenciyi buraya getirdik. Kırsal kesimlerde eğitim gören öğrencileri Şanlıurfa'nın tarihi yerleri ve eserleri tanıtmak. Okullarımızın birçoğu kırsal kesimlerde, çok uzak noktalarda buralara gelemiyorlar. Gerçekleştirdiğim bu proje sayesinde bir nebze olsun öğrenciler buraları görme fırsatı buluyor” dedi.



"İlk kez Balıklıgöl'ü gezme imkanı buldular"


Siverek'in Oluklu Ortaokulundan gelen öğrenciler ise Şanlıuırfa'nın tarihi yerleri ve eserlerini gezme fırsatı buldukları için çok mutlu olduklarını belirterek, Balıklıgöl'ü ilk kez gördükleri için büyük sevinç yaşadıklarını ifade etti.

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