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Şanlıurfalı öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na ‘ay-yıldızlı figürle' destek verdi

Şanlıurfa’da bir okulun öğrencileri, Barış Pınarı Harekat’ında görev yapan askerlere destek için ay-yıldızlı figür ve "Barış Pınarı" yazılı koreografi hazırladı.

Şanlıurfa'da bir okulun öğrencileri, Barış Pınarı Harekat'ında görev yapan askerlere destek için ay-yıldızlı figür ve "Barış Pınarı" yazılı koreografi hazırladı.


Şanlıurfa'da bir okulun öğrencileri, Barış Pınarı Harekat'ında görev yapan askerlere destek amacıyla ay-yıldızlı figür ve "Barış Pınarı" yazılı koreografi hazırladı. Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda eğitim gören 250 öğrenci, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlere destek amacıyla bir araya geldi. Okulun müdür yardımcısı Veli Divar ve beden eğitimi öğretmeni Sevgi Güçlü koordinesinde okul bahçesinde toplanan öğrenciler, ay-yıldızlı figür ve "Barış Pınarı" yazılı koreografi oluşturularak Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

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