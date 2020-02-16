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Şanlıurfalı sanatçı son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’in yakın arkadaşlarından olan Türk Halk Müziği sanatçısı Halil Kendirli, Şanlıurfa’da son yolculuğuna uğurlandı.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in yakın arkadaşlarından olan Türk Halk Müziği sanatçısı Halil Kendirli, Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı.


Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in yakın arkadaşlarından biri olan Türk Halk Müziği sanatçısı Halil Kendirli, kanser nedeniyle tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede dün hayatını kaybetti. Kendirli'nin cenazesi, memleketi Şanlıurfa'daki Yusuf Paşa Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Bediüzzaman Mezarlığı'na defnedildi. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses de cenazeye bir çelenk gönderdi.

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