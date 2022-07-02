Şanlıurfalı sporcu Türkiye şampiyonu oldu

Başkan Canpolat, “Spora, gençliğe, geleceğe yatırım yapmaya devam edeceğiz. Haliliye'mizden daha çok birinciler ve sporcular yetiştireceğiz” dedi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Türkiye Şampiyonu olan sporcu Murat Polat ile bir araya geldi.

Haliliye Belediyesi bünyesinde açılan judo kursuna katılan ve buradan aldığı eğitim ile Çorum'da düzenlenen Okullararası Türkiye Judo Şampiyonasına katılan Murat Polat, 38 kilogramda Türkiye Şampiyonu oldu. Başarısıyla Şanlıurfa'nın ve Haliliye'nin gururu olan Polat'ı, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat makamında kabul etti. Belediye bünyesinde yetişen sporcuyu tebrik eden Canpolat, Polat'a madalyasını takarak, bisiklet hediye etti. Haliliye Belediyesi olarak gençlerin yanında olacaklarını ifade eden MCanpolat, spora ve sporcuya her zaman destek vereceklerini kaydetti. Canpolat, “Haliliye Belediyemiz, sporcuları yetiştirmeye devam ediyor. Bu mahiyette de judoda genç öğrencimiz, kardeşimiz Haliliye Belediyespor'un alt yapısında yetişerek Çorum'da yapılan yarışmada Türkiye birincisi oldu. Bundan dolayı kendisini tebrik ediyorum. Spora, gençliğe, geleceğe yatırım yapmaya devam edeceğiz inşallah. Biz de bugün kendilerini tebrik ettik. Aynı zamanda da ödüllendirdik. Başarıları daim olsun. İnşallah hep birlikte Haliliye'mizden daha çok birinciler ve sporcular yetiştireceğimizin müjdesini vermek istiyorum. Hep birlikte Haliliyemiz için çalışacağımızı ifade eder, saygılar sunarım” dedi.

Genç sporcuları yetiştiren Judo Hocası İbrahim Halil Durna, desteklerinden ötürü Mehmet Canpolat'a teşekkür ederek, “8 ay içerisinde bir tane Türkiye Şampiyonu çıkardık, iki tane öğrencimizde ilk 7 sıraya girdi. İki hafta sonra Spor Toto Türkiye Şampiyonası var. 10 öğrencimiz şehrimizi ve Haliliye'mizi temsil etmek için Afyon'da olacak. Bizden desteklerini esirgemeyen, gençliğe sahip çıkan Haliliye Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat'a teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Haliliye Belediyesi judo kursunda 8 ayda aldığı eğitim ile Türkiye Şampiyonu olduğunu belirten Murat Polat ise emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Spor Toto Türkiye Şampiyonasına katılacak olan şampiyon sporcu Şanlıurfa'yı temsil edecek.