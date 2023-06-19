Şanlıurfalı sporcular şampiyonalardan madalyalarla döndü

Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenen Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası sona erdi. Şampiyonada Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcuları kente 2 altın 3 gümüş madalya ile döndü.

Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenen Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonasına Şanlıurfalı sporcular damga vurdu. 31 ülkeden 944 sporcunun katıldığı şampiyonada Salih Emir Koç süper gençlerde birinci olarak altın madalyanın sahibi olurken büyüklerde ise ikinci oldu. 15 yaş kategorisinde Fehime Bülbül şampiyonluğu elde ederken 18 yaş kategorisinde Berfin Yoğurtçu ve Recep Cabaoğlu ikinci olarak şampiyonadan gümüş madalya ile ayrıldılar.

Gençliğe ve spora her zaman değer veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'de resmi sosyal medya hesabı üzerinden sporcuların başarılarını tebrik etti. Beyazgül, “9 - 18 Haziran tarihleri arasında, 31 ülkeden 944 sporcunun katılımıyla Moldova'da düzenlenen Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası'nda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü olarak 2 altın, 3 gümüş madalya kazandık. Sizinle gurur duyuyorum gençler.” İfadelerine yer verdi.

Minikler de judo ile gururlandırdı

Şanlıurfa'yı gururlandıran bir diğer haber ise Romanya'nın Sibiu şehrinde 15-19 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılan Minikler Judo Balkan Şampiyonasından geldi. Türkiye'yi temsil eden Şanlıurfalı Judocular Muhammet Emin Yavuz 26 kiloda, Yağmur Çelik ise 24 kiloda Balkan üçüncüsü oldu. Sami Yusuf Yükkaldıran ve Mustafa Ramiz ise 5'inci oldu.

Beyazgül minikleri paylaştığı mesajda tebrik ederek” Romanya'nın Sibiu şehrinde yapılan Minikler Judo Balkan Şampiyonasında, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki sporcularımız turnuvaya damga vurdular. Muhammet Emin Yavuz ve Yağmur Çelik Balkan Üçüncüsü olurken, Sami Yusuf Yükkaldıran ve Mustafa Ramiz ise Balkan Beşincisi oldu. Başarılarınız daim olsun arkadaşlar.“ sözlerine yer verdi.