Şanlıurfalı üçüzler kumbaralarını depremzedelere bağışladı

Şanlıurfa'da 7 yaşındaki üçüzler, kumbaralarındaki parayı Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedelere bağışladı.

Ceylanpınar ilçesinde ikamet eden Mehmet Yasin, İsmail Hakan ve Aysima İlknur Aygeyik, babalarıyla birlikte ilçe müftülüğünü ziyaret etti. Ceylanpınar İlçe Müftüsü Süleyman Sinan Fakıbaba ile görüşen üçüzler, kumbaralarını depremzedeler için kırdı. Aygeyik kardeşler, çıkan 445 TL parayı Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı. Müftü Fakıbaba, bağış makbuzunu verdiği üçüzlere desteklerinden dolayı teşekkür etti. Aygeyik üçüz kardeşler, bağışları sonrası ‘Geçmiş olsun Türkiye' diyerek tüm Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerinde bulundu.