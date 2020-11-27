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Şanlıurfalı yazar koronaya yenik düştü

Şanlıurfalı Gazeteci-Araştırmacı Yazar Misbah Hicri, korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti.


Şanlıurfalı Gazeteci-Araştırmacı Yazar Misbah Hicri, geçtiğimiz günlerde korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle Harran Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Bir süre hastanede tedavi gören Hicri, 68 yaşında hayata gözlerini yumdu. Şanlıurfa'nın önemli isimlerinden olan Yazar Misbah Hicri, köşe yazarlığının yanı sıra birçok esere de imza attı.


Hicri'nin cenazesi, Cuma namazını müteakip Onikiler Mahallesi Ubeydullah Camisi'nden alınarak Harran Kapı Mezarlığına defnedilecek.

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