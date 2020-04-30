Şanlıurfalılar ciğerden vazgeçmedi

Şanlıurfa'da Ramazan ayında daha çok tüketilen lezzetler arasında yer alan ciğer kebabı, korona virüs salgını nedeniyle paket servisiyle sofralara ulaşıyor.

Kendine has mutfağı, birbirinden lezzetli yemekleriyle öne çıkan kentte, ciğer kebabı tüketimi diğer aylara göre artıyor. Şanlıurfalılar, bu yıl korona virüs salgını tedbirleri kapsamında ciğer kebabını restoranlarda tüketemese de bu lezzetten vazgeçmeyerek paket şeklinde sofrasına taşıyor. Kentin hemen hemen her mahallesinde bulunan ciğer restoranlarında hem iftar hem de sahur vaktinde paket servisi yoğunluğu yaşanıyor. Gece yarısından sonra lokantalara giden ciğer sever vatandaşlar, lavaş ekmek, kuru soğan, közlenmiş acı biber ve ayranla birlikte pakete sığdırılan ciğer kebabını alarak evlerinde aileleriyle tüketiyor.

“En güzel ciğer kebabı Urfa'da yenir”

Şanlıurfa'da 40 yıllık ciğer ustası Hasan Altundağ, korona virüsün vatandaşların ciğer kebabı keyfine engel olmadığını söyledi. Altundağ, “Korona virüs nedeniyle tedbirlerimizi aldık. Şanlıurfalılar olarak ciğer kebabından vazgeçemeyiz diyorum. En güzel ciğer de Urfa'da yapılır. Biz Urfalıların vazgeçilmez yemeğidir. Normal zamanlarda da ciğeri çok tüketen bir toplumuz. Şimdi ramazan ayı dolayısıyla da hem sahurda hem de iftarda ciğer kebabı vatandaşlar tarafından rağbet görüyor. Biz de müşterilerimize paket servis olarak hizmet veriyoruz” dedi.

Ciğer kebabı almak için gelen vatandaşlardan Yusuf Karakuş, “Ciğer kebabı Şanlıurfa'da çok tüketiliyor. Biz de ciğer kebabı almak için geldik. Malum korona virüs nedeniyle restoranlarda oturamıyoruz. Ondan dolayı paketimizi alıp evimize götürüp yiyeceğiz” ifadelerini kulandı.