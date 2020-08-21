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Şanlıurfalılar doğalgaz müjdesini sevinçle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Dolmabahçe Sarayında yaptığı açıklamalar Şanlıurfa’da vatandaşlar tarafından dev ekrandan takip edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dolmabahçe Sarayında yaptığı açıklamalar Şanlıurfa'da vatandaşlar tarafından dev ekrandan takip edildi. Vatandaşlar, doğalgaz müjdesini sevinçle karşıladı.


Karadeniz'de Tuna -1 kuyusundan bulunan 320 milyar metreküp doğalgaz keşfi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Dolmabahçe Sarayında açıklandı. Türkiye tarihinin en büyük keşfi olarak değerlendirilen doğalgaz sevincini dev ekranda izleyen Şanlıurfalılar büyük mutluluk yaşadıklarını belirtti.


Bazı vatandaşlar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait dev ekrandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini takip ederken bazı vatandaşlar ise kıraathanelerde, berberlerde ve iş yerlerinden takip etti.

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