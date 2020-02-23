Şanlıurfalılar Galatasaray galibiyetini davul-zurna ile kutladı

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşıya geldi. Müthiş derbide Fenerbahçe, Kruse'nin golüyle 1-0 öne geçse de Galatasaray Donk, Falcao ve Onyekuru'nun golleriyle geri dönmeyi başardı ve sahadan 3-1 galip ayrıldı. Galatasaray, bu galibiyetle 20 yıl sonra Kadıköy'den 3 puanla ayrıldı. Galibiyet sevinci tüm Türkiye'de olduğu gibi Şanlıurfa'da da kutlandı. Taraftarlar, maç sonrası sokak, cadde ve meydanlarda davul-zurna eşliğinde halay çekti. Galibiyet sevinci ile yüzlerce taraftar, araçlarıyla konvoy yaptı.

Taraftarlar, 20 yıl sonra gelen galibiyet ile çok mutlu olduklarını belirtti.