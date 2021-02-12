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Şanlıurfalılar geri istedikleri metal bloka yeniden kavuştu

Şanlıurfalılar, Göbeklitepe yakınlarına yerleştirilip ortadan kaybolduktan sonra gizemi çözülen metal bloka yeniden kavuştu.


Tarihin sıfır noktası olarak adlandırılan Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişe sahip Göbeklitepe yakınlarına yerleştirilen metal blokun benzeri, Karaköprü ilçesindeki bir parkta bulundu. Şanlıurfalıların geri istediği ve üzerinde önceki gibi Göktürk alfabesiyle “Gökyüzüne bak ayı gör” yazısı olan metal blokun kim tarafından yerleştirildiği ise açıklanmadı. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi sınırlarında yer alan Göbeklitepe yakınlarında 5 Şubat'ta üzerinde “Gökyüzüne bak ayı gör” yazılı olan metal blok bulunmuş, 9 Şubat'ta ise ortadan kaybolmuştu.

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