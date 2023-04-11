İhlas Haber Ajansı

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Şanlıurfalılar güne yağmur ve sis ile başladı

Mart ayında sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa’da vatandaşlar güne yağmur ve sis ile başladı.

Mart ayında sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'da vatandaşlar güne yağmur ve sis ile başladı.


Meteorolojinin sağanak yağış uyarısının ardından gece geç saatlerde etkili olmaya bağlayan yağmur, sabahın ilk saatlerinde etkisini arttırdı. Kentin yüksek kesimlerinde ise yağmurla birlikte sis etkili oluyor. Bazı bölgelerde görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşüyor.


Su baskını uyarısının yapıldığı Şanlıurfa'da yağışların yarın da devam edeceği belirtildi.

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