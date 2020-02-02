Şanlıurfalılar güneşli günün keyfini çıkardı

Türkiye'nin birçok ilinde soğuk hava etkili olurken, Şanlıurfalılar aileleriyle birlikte Balıklıgöl'de güneşli havanın tadını çıkardı.

Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerinde kar ve soğuk hava etkisini sürdürürken, Şanlıurfa'da hava sıcaklığı öğle saatlerinde 15 dereceye kadar yükseldi. Güneşli havayı fırsat bilen Şanlıurfalılar park ve açık alanlara akın etti. Kentin simgesi Balıklıgöl'e çevre illerden gelen vatandaşlar ve kent sakinleri de güneşli havanın tadını çıkardı. Vatandaşlar, gölde balıklara yem atıp hatıra fotoğrafları çekerek anı ölümsüzleştirdi.