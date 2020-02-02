İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfalılar güneşli günün keyfini çıkardı

Türkiye’nin birçok ilinde soğuk hava etkili olurken, Şanlıurfalılar aileleriyle birlikte Balıklıgöl’de güneşli havanın tadını çıkardı.

Türkiye'nin birçok ilinde soğuk hava etkili olurken, Şanlıurfalılar aileleriyle birlikte Balıklıgöl'de güneşli havanın tadını çıkardı.


Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerinde kar ve soğuk hava etkisini sürdürürken, Şanlıurfa'da hava sıcaklığı öğle saatlerinde 15 dereceye kadar yükseldi. Güneşli havayı fırsat bilen Şanlıurfalılar park ve açık alanlara akın etti. Kentin simgesi Balıklıgöl'e çevre illerden gelen vatandaşlar ve kent sakinleri de güneşli havanın tadını çıkardı. Vatandaşlar, gölde balıklara yem atıp hatıra fotoğrafları çekerek anı ölümsüzleştirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.