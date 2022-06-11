Şanlıurfalılar İstanbul Yenikapı'da buluştu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül İstanbul Yenikapı'da düzenlenen Şanlıurfa Tanıtım Günlerinde, vatandaşlar ve stant açan esnaflarla bir araya geldi.

Memleket özlemi çekenler, Şanlıurfa'nın tarihi, kültürü ve yöresel lezzetlerini merak edenler Şanlıurfa Tanıtım Günleri çerçevesinde İstanbul Yenikapı'ya akın etti. Beyazgül, tanıtım günlerinde, alana gelen vatandaşlarla yakından ilgilendi. Yenikapı'da stant açan esnaları dolaşan Beyazgül, yöresel yemeklerin tadına bakan vatandaşlarla sohbet edip onları Şanlıurfa'yı daha yakından görmeleri için kente davet etti. Vatandaşların sevgi seli ile karşılanan Beyazgül Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencilerine Urfa yemeklerinden ısmarladı. Misafirperverliğinden dolayı Beyazgül'e teşekkür eden tıp fakültesi öğrencileri ilk fırsatta Şanlıurfa'yı ziyaret edeceklerini söyledi. Alanda bulunan yüzlerce iş yerini tek tek dolaşan Beyazgül, beraberindekilerle birlikte alanda bulunan vatandaşların yanına giderek sohbet etti. Beyazgül'ün kendilerine doğru geldiğini gören kadınlar zılgıt sesleriyle İstanbul Yenikapı etkinlik alanını adeta inletti. İsottan biber reçeline acılı Urfa kebabından, ciğer kebabına ve geniş yelpazede hediyelik ürünlerinin de sunulduğu Şanlıurfa Tanıtım Günleri 12 Haziran Pazar akşamına kadar ziyaretçilerini kapılanı açık tutacak.

Şanlıurfa, lezzetlerinin İstanbul'a taşındığını aktaran vatandaşlar bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.