Şanlıurfalılar kısıtlama kurallarına uydu

Kısıtlama tedbirlerini yerinde denetleyen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Haliliye ilçesindeki Açıksu Caddesi, İpekyol ve Abide Kavşaklarındaki uygulama noktalarını ziyaret ederek, kısıtlamalarla ilgili herhangi bir ihlal yaşanmaması için talimat verdi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen Tam Kapanma Genelgesine göre, 29 Nisan - 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla çalışan kişiler, izin belgelerinde belirtilen muafiyet saatleri içerisinde, belirlenmiş güzergahlarda kısıtlamadan muaf tutuluyorlar.