Şanlıurfalılar millet bahçesinde buluşacak

Şanlıurfa'nın en önemli değerlerini bünyesinde barındıran Eyyübiye'de belediyenin son çalışmaları arasında yer alan millet bahçesi tamamlanma aşamasına geldi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un ilçeye kazandırma sözünü verdiği millet bahçesi, peyzajı, sosyal alanları ve gece görüntüsüyle tüm Şanlıurfalıları ağırlamaya hazırlanıyor. Yürüyüş ve bisiklet yolları, tenis, basketbol, voleybol sahaları, oyun alanları, kütüphanesi, düğün salonu ve mesire alanlarıyla Eyyübiye'ye olduğu kadar Şanlıurfa geneli için de önemli bir kazanım olan millet bahçesinde son hazırlıklar tamamlanıyor.

Toplam 180 dekarlık arazi üzerine kurulan millet bahçesinin büyük kısmı yeşil alandan oluşuyor. Bahçede bir de biyolojik gölet bulunuyor. Kapalı alanlardaki tefrişat işlemleri devam eden millet bahçesi, Şanlıurfa'nın yaz sıcaklarında vatandaşların rahat nefes alacağı bir yer olarak planlanırken, sosyal alanlarıyla da her yaştan vatandaşın ihtiyaçlarına cevap verecek donatılara sahip olduğu belirtildi.