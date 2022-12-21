Şanlıurfalılar takımlarına türkülerle destek oldu

Eleme Turu maçında Beşiktaş'a konuk olan Şanlıurfaspor'da taraftarlar, kentin kahvehanelerinde takımlarına türkülerle destek oldu.

Beşiktaş, Eleme Turu maçında Şanlıurfaspor'u ağırladı. Şanlıurfaspor'un ilk yarıyı 2-0 önde kapatması, kentte büyük sevince neden oldu. Kahvehanelerde maçı takip eden taraftarlar takımlarına türkülerle destek oldu. Taraftarlar ilk yarı boyunca ‘Ağam Olasan Ömer' türküsünü okuyarak sarı-yeşilli takımın ataklarına alkışlayarak destek oldu.

İkinci yarıda Şanlıurfaspor gol atamadan 4 gol yedi. Ziraat Türkiye Kupası'nda TFF 2. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-2 yenen Beşiktaş, son 16 turuna yükseldi.