Şanlıurfa'nın cadde ve sokakları balçıktan arındırıyor

Dereler taştı cadde, sokak ve ana arterler sular altında kaldı. Felaketin ardından bir yandan hasar tespit çalışmalarına başlanırken diğer yandan selin geride bıraktığı balçık yığını temizleniyor.

Şanlıurfa'ya bir yılda düşen yağmur 24 saatte yağınca şehir merkezinde bulunan dereler taştı. Cadde ve sokaklar sular altında kalırken birçok mahallede su baskınları meydana geldi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi selin meydana getirdiği yıkımı ortadan kaldırmak, oluşan göllenmeleri ve çamur yığınlarını temizlemek için çalışmalarını gece geç saatlere kadar sürdürüyor. Abide Kavşağı Altgeçidi ve Karakoyun Deresi bölgesinde çalışmalarını sürdüren ekipler cadde ve sokakları balçıktan arındırıyor.

İtfaiye ekipleri, ŞUSKİ, Fen İşleri ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerinin yürüttüğü Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün de eşlik ettiği çalışmaları yerinde incelemek üzere bölgeye gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati son durum hakkında bilgi aldı.