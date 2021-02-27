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Şanlıurfa'nın göbeğindeki tarihi konak restore ediliyor

Şanlıurfa’nın göbeğinde yıllardır atıl durumda bekleyen tarihe tanıklık eden Hacı Kamil Konağı restore edere edilerek turizme kazandıracak.

Şanlıurfa'nın göbeğinde yıllardır atıl durumda bekleyen tarihe tanıklık eden Hacı Kamil Konağı restore edere edilerek turizme kazandıracak.


1903 yılında 12 bin altın harcayarak Hacı Yusuf Kâmil tarafından yaptırılan tarihi konak, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatları doğrultusunda restore ediliyor. Tarihe ve geçmişe önem veren Büyükşehir Belediyesi, tarihi konakta başlatılan restorasyon çalışmaları öncesinde yapının plan kurgusunu konağın eski fotoğraflarından yararlanarak çıkardı. Tarihi mirasın gelecek nesillere aktarılması amacıyla Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı KUDEM Şube Müdürlüğünce başlatılan restorasyon çalışmaları mimari dokuya sadık kalınacak şekilde yapının orijinalliğini bozmadan gerçekleştirilecek.

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