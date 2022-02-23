Şanlıurfa'nın Halfeti İlçesine modern tesis

Şanlıurfa'da hayvancılığın geliştirilmesi ve vatandaşların daha sağlıklı koşullarda kesilen etlere ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla ilçelere modern tesisler kazandıran Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Halfeti ilçesinde inşa ettiği modern mezbahayı tamamladı.

Şanlıurfa'da hayvancılığın gelişmesi için besicilere çeşitli destekler veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ilçelere de son teknoloji mezbahalar kazandırıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatları ile mezbahası olmayan ilçe kalmayacak şekilde çalışmalarını sürdüren ekipler Halfeti ilçesinde yapımına başladıkları modern mezbaha açılış için gün sayıyor. 400 metrekare alan üzerine kurulan modern mezbaha içerisinde kesim alanları, küçükbaş ve büyükbaş hayvan bekleme alanları, hayvan rampaları, hayvan padokları, sakatat odaları, personel giyinme ve soyunma odaları ve soğuk hava depoları yer alıyor.

Aynı anda birden fazla büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kesilmesine olanak sağlayan modern ekipmanlarla donatılan Halfeti mezbahası tamamlandığında hayvan kesimleri daha pratik ve hijyenik olarak yapılacak.