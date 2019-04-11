Şanlıurfa'nın Kurtuluş Yıldönümü coşkuyla kutlanıyor

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısı ile kentte çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Kurtuluş Savaşında, düşmanlara karşı sergilediği destansı mücadelesi nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararıyla “Şanlı” unvanı verilen tek şehir olan Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bundan 99 yıl önce düşman işgali altında olan Şanlıurfa'nın 12'lerin öncülüğünde verilen mücadelede Urfalılar zaferle kazandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kortej yürüyüşü düzenlendi. Kortej yürüyüş başlayan etkinliklere vatandaşlar ve çocuklar bayraklarla yoğun ilgi gösterdi. Ulu Cami önünden başlayan yürüyüş Hamarat çarsısına kadar devam etti. Etkinlik mehteran takımın gösteri, kılıç kalkan gösterisi ve foklar halk oyunları gösterisi ile devam etti.

"Urfa'nın kurtuluşu gönül gönülle vererek kazanıldı"

Milletimizle el ele yürüyüş yaptıklarını belirten Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül, “Bu gün bir kortejde beraber olduk. Devletimizle, milletimizle el ele yürüyüş yaptık. İnanıyorum ki bu yürüyüşte olmayan tüm hemşerilerimizin, tüm milletimizin gönlü bizimle beraberdi. Bu gün bu neyi gösteriyor, bu gün biz el ele vermişiz gönül gönülle vermişiz ve bu topraklara kimseyi ayak bastırmayacağız. Bu toprakları düşman işgali altına sokmayacağız” diye konuştu. Şanlıurfa valisi Abdullah Erin ise, Şanlıurfa'nın düşman işgalinin kurtuluşunun 99. yıl dönümünü kutladı. Şanlıurfa'nın kurtuluş yıl dönümü etkinliğine, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, AK Parti Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız kamu kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Kentte, kurtuluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle 4 gün boyunca devam edecek.