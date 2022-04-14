Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine modern mezbaha müjdesi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'den Suruç için bir müjde geldi.

Şanlıurfa'da hayvancılığın geliştirilmesi ve vatandaşların daha sağlıklı koşullarda kesilen etlere ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla ilçelere modern tesisler kazandıran Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Suruç ilçesinde inşa edilecek modern mezbaha için projeyi tamamlayarak inşaat çalışmalarına başladı. Sağlıklı nesiller için İlçelerde hijyenik ve modern tesisler yapmaya devam eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Suruç ilçesinde de proje çalışmalarını tamamladığı modern mezbahayı ilçeye kazandırıyor. İçerisinde kesim alanları, küçükbaş ve büyükbaş hayvan bekleme alanları, hayvan rampaları, hayvan padokları, sakatat odaları, personel giyinme ve soyunma odaları ve soğuk hava depolarının da yer alacağı mezbahada kesilecek etleri daha sağlıklı bir şekilde vatandaşlara ulaştırılacak. Aynı anda birden fazla büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kesilmesine olanak sağlayan modern ekipmanlarla donatılacak olan Suruç Mezbahası tamamlandığında hayvan kesimleri daha pratik ve hijyenik olarak yapılacak.