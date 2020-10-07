Şanlıurfa'nın tarihi gün yüzüne çıkıyor

Şanlıurfa'nın tarihine ışık tutan Bıçakçı Mahallesinde cephe iyileştirmesi ve sokak sağlıklaştırması çalışmalarına başlandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Eyyübiye İlçesinde Bıçakçı Mahallesi'ndeki tarihi ve kültürel mirasa sahip, 16 ayrı sokakta orijinaline uygun halde cephe sağlıklaştırması ve iyileştirmesi yaparak tarihine sahip çıkıyor.

Şanlıurfa'nın tarihine her daim sahip çıkacaklarını ifade eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Tarihi Urfa sokaklarını orijinallerine uygun haline getirmeye çalışıyoruz. Emeği geçen çalışanlara teşekkür ediyorum. Sokak sağlıklaştırması işi memleketimize hayırlı olsun" dedi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Eski Urfa olarak bilinen sokaklarda cephelerin niteliksiz eklentilerinden arındırılan bölgede, duvar yüzeylerini temizleyerek, raspa ve taraklama, derz açma ve derzlerini tekrar yaparak sokakların sağlıklaştırılmasını sağlıyor.