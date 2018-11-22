Şanlıurfa'nın ulaşımdaki geleceği çalıştayda ele alındı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Şanlıurfa'nın ulaşım sorunları ve çözüm önerileri çalıştayı' düzenlendi.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (Uclg-Mewa) Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı ile UCLG-Mewa Kentsel Mobilite Şanlıurfa Zirvesinin ardından yerel olarak gerçekleştirilen Çalıştay ile Şanlıurfa'nın ulaşımı masaya yatırıldı. Toplu taşımayı yaygınlaştırma, yol genişletme, yeni bulvarlar, köprülü kavşaklar Konularının görüşülüp tartışıldığı toplantıda Çocukların küçük yaşta alacağı Trafik Eğitim Merkezlerinin kurulması ve küçük yaşta trafik eğitiminin verilmesi gerekliliği yinelendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Danışmanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan, Şanlıurfa'nın ulaşımdaki sorunlar hakkında söyleşide bulunurken Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Can Hallaç ise Büyükşehir Belediyesinin ulaşıma yönelik yapmış olduğu yenilikçi çalışmaları aktardı.

Gerçekleştirilen Çalıştayın ardından soru cevap bölümüne geçilerek ulaşımdaki sorunlar hakkında sorunlar belirtildi.