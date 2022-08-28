Şanlıurfa'nın yemekleri aynı çatı altında buluşuyor

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde belediye tarafından açılan Göbeklitepe Gastronomi Merkezi ve Restoranı vatandaşların büyük beğenisini kazandı.

Karşıyaka Mahallesinde 4 bin metrekare alan üzerine tesis edilen İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi içerisinde yer alan Gastronomi Merkezi ve Restoranı, sunulan 90 çeşit yöresel lezzetiyle Şanlıurfa'nın zengin mutfağını yansıtıyor. Çorba çeşitleri, tepsi yemekleri, sulu yemekler, kebap çeşitleri, salata çeşitleri, pide ve tatlı çeşitleri damaklarda tat bırakan lezzetler, ziyaretçilerinden tam not alıyor. Tüm lezzetlerin yöresel olduğu ve nezih bir mekanda vatandaşlarla buluştuğunu kaydeden ziyaretçiler, Göbeklitepe Gastronomi Merkezi ve Restoranını Şanlıurfa'ya kazandırdığı için Başkan Mehmet Canpolat ve ekibine teşekkür etti. Menüdeki tüm yemeklerin mahalli olduğunu kaydeden vatandaşlar, “Biz de gelip burada yemeğimizi yedik, gayet güzel. Nezih bir ortam, sakin. Hem yemek açısından hem mekan açısından çok beğendik. Belediye Başkanımız şehrimizi güzel bir şekilde anlatıyor. Menüdeki tüm yemek isimleri bizim mahalli isimlerle de anılıyor olması ayrı bir güzel oldu. Burada modern bir bina içerisinde en köklü yemeklerimiz harika bir şekilde servis ediliyor. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Rezervasyon sistemi ile misafirlerini ağırlıyor

Kahvaltısı, öğlen yemeği ve akşam yemekleri ile vatandaşların vazgeçilmez adreslerinden biri olan Göbeklitepe Gastronomi Merkezi ve Restoranı, misafirlerini ise rezervasyon sistemi ile ağırlıyor.