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Şanlıurfaspor Amedspor'u 2 - 1 yendi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2.

Lig Beyaz Grupta mücadele eden Şanlurfaspor, kendi sahasında Amed Sportif Faaliyeler'i 2-1 mağlup etti.


Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumunda, korona virüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmayı Vali Abdullah Erin'in yanı sıra protokol üyeleri ve kulüp yöneticileri izledi.


Karşılaşmanın 18'inci dakikasında Şanlıurfaspor, Fevzi Özkan'ın penaltı vuruşuyla öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. Maçın 58'inci dakikasında Amedsporlu Halil İbrahim Sönmez takımına beraberlik golünü getirdi. Karşılaşmanın 6 dakikalık uzatma süresinde Şanlıurfaspor'u 2-1 öne geçiren golü ise Gökdeniz Varol kaydetti.


Maçı izleyen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, aldığı galibiyetle puanını 11'e yükselten Şanlıurfaspor'u tebrik ederek, başarılar diledi.


Lig Beyaz Grupta mücadele eden Şanlurfaspor, oynadığı 21 maçta 3 galibiyeti bulunuyor. Son iki maçını da kazanan Şanlıurfaspor, 11 puanla son sırada yer alıyor.

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