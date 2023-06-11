Şanlıurfaspor finale yükseldi

TFF 2.
Lig Play-off yarı final rövanşında Şanlıurfaspor, 24Erzincanspor'u 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.
Stat: 11 Nisan
Hakemler: Kadir Sağlam, Yusuf Bozdoğan, Bahtiyar Birinci
Şanlıurfaspor: Aydın Bağ, Feyyaz Belen, Alpay Koçaklı (Behlül Aydın dk. 58), Cumali Bişi (Hüseyin Erkan dk. 85 ?), Kemal Rüzgar, Erkam Develi, Seyit Gazanfer, Mehmet Yiğit, Mehmet Alp Kurt (Adem Eren Kabak dk. 72 ?), Mert Çapar, Barış Gök (Abdulsamet Burak dk. 86 ?)
24Erzincanspor: Hayrullah Mert Akyüz, Yunus Emre Çakır, Ali Yavuz Kol, Muhammed Samed Karakoç, Sinan Akaydın, Şahin Fıstıkçı (İbrahim Can Köse dk. 65 ?), İlker Günaslan (Mete Sevinç dk. 80 ?), Sefa Narin, Ömer Esenkaya, Yücel Candemir (Enes Yılmaz dk. 80 ?), Burak Aydın (Maksut Taşkıran dk. 65)
Goller: Kemal Rüzgar (dk. 45 ve dk. 90) (Şanlıurfaspor)
Sarı kartlar: Mete Sevinç (24Erzincanspor), Erkam Develi (Şanlıurfaspor)