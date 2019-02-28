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Şanlıurfaspor'a haciz şoku

TFF 2.

Lig'de mücadele eden Şanlıurfaspor'a haciz şoku. Takımın Bolu'da girdiği kamp sonrası borçlarını ödemediği iddiasıyla kulübün tesislerine polis nezaretinde icra memurları dayandı.


Edinilen bilgiye göre, Lig'de yer alan Şanlıurfaspor, iddiaya göre sezon başında Bolu'da girdiği kamp sonrası konakladıkları tesisin borcunu ödemedi. Borcun ödenmemesinin ardından tesis yöneticileri ile organizatör firma yetkilileri durumu yargıya taşıdı.



300 bin TL


Yaklaşık 300 bin TL olduğu belirtilen borcun ödenmesi için Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında polis nezaretinde icra memurları tesisin kapısına dayandı. Polisin güvenlik önlemi aldığı tesiste icra memurlarının değerli eşyaları haczedeceği bildirildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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