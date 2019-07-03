İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfaspor'a yapılabilecek mali destek istişare edildi

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, dün Şanlıurfaspor yeni kulüp başkani Mehmet Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabulünün ardından, bugün de büyükşehir belediye başkani, merkez ilçe belediye başkanlari, stk başkanlari ve kulüp yöneticilerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda Şanlıurfaspor'a yapılabilecek mali destek görüşüldü.


Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Fırıncılar Odası Başkanı Mehmet Karaatlı ile Şanlıurfa Spor Kulübü Başkanı Mehmet Yılmaz katıldı.


Kulübün mali durumunun görüşüldüğü toplantıda, kamu kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının kulübe yapabileceği destek istişare edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.