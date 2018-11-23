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Şanlıurfaspor'da Ali Tandoğan dönemi

Şanlıurfaspor, Teknik Direktör Ali Tandoğan ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.


Şanlıurfaspor, karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilen Kemal Kılıç'tan boşalan yere Ali Tandoğan'ı getirdi. Tandoğan ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. İmza törenine kulüp başkanı Emin Yetim ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Futbolcu olduğu dönemde başarılı bir dönem geçiren Tandoğan, Yeni Salihlispor, Denizlispor, Beşiktaş, Bursaspor, Antalyaspor, Mersin İdmanyurdu, Adana Demirspor ve Gazişehir formaları giymişti.


Teknik adam olarak Denizlispor'u çalıştıran Tandoğan, sonrasında Şanlıurfaspor ile sözleşme imzalamıştı.

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