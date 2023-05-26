Şanlıurfa'ya 181 projeden oluşan dev eğitim yatırımı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile yaptığı değerlendirmenin ardından Şanlıurfa'ya yapılacak 6 milyar 578 milyon liralık 181 dev eğitim yatırımının müjdesini sosyal medya hesabından duyurdu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile yaptığı görüşmenin ardından Şanlıurfa'ya dev bir eğitim yatırımı müjdesi geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Şanlıurfa'nın 2023 eğitim yatırımlarını Adalet Bakanımız ve Şanlıurfa Milletvekilimiz Bekir Bozdağ ile yeniden değerlendirdik” ifadelerini kullandı.

Bakan Özer'in verdiği müjdeyi sosyal medya hesabından paylaşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise, “Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer'e teşekkür ediyorum. Şanlıurfa'mıza ve Şanlıurfalılarımıza hayırlı olsun” ifadelerine ver verdi.

Şanlıurfa'ya yapılacak dev eğitim yatırımları içerisinde 93 yeni anaokulu, 43 yeni ilkokul, 28 yeni ortaokul, 8 yeni lise, 4 yeni öğrenci pansiyonu, 4 yeni spor salonu ve bir yeni uygulama oteli olduğu belirtildi.