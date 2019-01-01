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Şanlıurfa'ya askeri sevkiyat sürüyor

Türkiye’nin değişik illerinden yola çıkan askeri konvoylar Şanlıurfa’ya gelmeye devam ediyor.

Türkiye'nin değişik illerinden yola çıkan askeri konvoylar Şanlıurfa'ya gelmeye devam ediyor. Gün boyunca süren sevkiyatlar, gece de devam etti.


Fırat'ın doğusuna düzenlenmesi planlanan operasyon için hazırlıklar sürerken Türkiye'nin değişik illerinden yola çıkan askeri konvoylar Şanlıurfa'ya gelmeye devam ediyor. Gün boyunca süren sevkiyatlar, gece de devam etti. Malatya'dan yola çıkan konvoy, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinden geçtikten sonra otoban üzerinden Şanlıurfa'ya geldi. Üzerinde tank ve obüslerin bulunduğu tırlar, gece saatlerinde 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına giriş yaptı.

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