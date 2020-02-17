Şanlıurfa'ya bir yeşil alan daha kazandırılıyor

Daha Yeşil bir Şanlıurfa sloganı ile çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Karaköprü ilçesine bağlı Esentepe Mahallesinde 20 dönümlük araziyi yeşil alana dönüştürmeyi planlıyor. Geçtiğimiz aylarda Şanlıurfa'ya gelerek bir dizi temaslarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, burada talep ve önerileri dinleyerek Esentepe Mahallesinde 20 bin metre karelik alanı Büyükşehir Belediyesine tahsisini gerçekleştirdi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ile beraber Esentepe Mahallesindeki 20 bin metrekarelik alanda incelemelerde bulunan Beyazgül, “Karaköprü bölgesindeyiz. Burada milli emlaktan bize geçen yeşil alan ile istişarelerde bulunduk. Toprak yapısı, eğimine uygun olarak Metin başkanımla neler yapabileceğimizi istişare ettik, elbette ki burada halkımızın da görüşünü alacağız. Netice itibariyle inşallah Karaköprü'müze başkanımla birlikte yeni güzel bir yer kazandıracağız. Uzun bir süre burası çok çeşitli konulara neden oldu örneğin bir müddet önce, otel yapımı için karar verilmişti, arkasından bir takım resmi tesisler olarak yapılması ön görüldü, aslında burası Karaköprü'nün hava alanı ve bu havayı da Şanlıurfa'nın bütününe veren bir alan olduğunu biliyoruz. Esentepe olmasının bir özelliği var. Burası bir hava koridoru üzerinde, bu hava koridorunun kesilmemesi gerekirdi. Hava koridoru kesilmiyor, hava koridoru güzelleşiyor, bu hava koridoru güzelleşiyor bu hava koridoru ile birlikte insanlarımız yine burada bir seyir tepesi gibi kullanıyorlar, seyir tepesi haline de getireceğiz, insanımız oturacak, ağaçlandırılacak hem seyir tepesi özelliğini koruyacak hem güzel yeşil alan kazanacağız hem de hava sirkülasyonunu güçlü bir şekilde korumuş olacağız. Burada ki vatandaşlarımızın görüşünü alarak en güzel kararı birlikte vereceğiz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz” şeklinde konuştu.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ise, “Esentepe'de ki bu güzelim manzarayı da öncelikle Karaköprü'müze kazandırmış olacağız. Bu güzel emeklerinden dolayı Zeynel Abidin Beyazgül başkanıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde Şanlıurfa'yı en güzel şekilde hak ettiği yere getireceğiz” ifadelerini kulandı.

Öte yandan Beyazgül, Karköprü'de muhtar ve esnafları ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi.