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Şanlıurfa'ya giriş yapan herkese maske dağıtılıyor

Yeni tip korona virüs salgınını önlemeye yönelik, Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıklar tarafından alınan kararları hızlıca uygulamaya koyan Şanlıurfa Valiliği İl Pandemi Kurulu, şehrin yerel özelliklerini de dikkate alarak yeni tedbirleri hayata geçirmeye devam ediyor.


Fiziksel temas ve hava yolu ile çok hızlı bulaşan korona virüs salgınından enfekte olan ve hayatını kaybeden insan sayısı hızla artmaya devam ederken, Şanlıurfa'ya giriş çıkış sağlanan tüm kara yollarında tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. Seyahat izin belgesi olmadan giriş çıkışın yapılamadığı Şanlıurfa'da, yol denetimlerine devam eden polis, jandarma ve sağlık görevlileri, kontrol noktalarından geçen tüm araçları durdurarak vatandaşların ateşini ölçerken, Şanlıurfa Valiliği görevlileri de maske dağıtımı yapıyor.


Şanlıurfa-Mardin, Şanlıurfa-Diyarbakır, Şanlıurfa-Gaziantep ve Şanlıurfa-Akçakale güzergahındaki kontrol noktalarında, araçların uzun süre beklememesi için koruyucu maske, eldiven ve diğer koruyucu malzemeleri kullanan çok sayıda personel görev yapıyor.

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