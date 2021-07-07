Şanlıurfa'ya yatırım için 505 milyonluk destek

Belediye Hizmetleri Projesi ve Belediye Hizmetleri Geliştirme Projesi İlbank ve Yerel Yönetimler Alt Finansman Anlaşması Ankara'da gerçekleştirildi. Hibe ve kredi almaya hak kazanan belediyeler elde ettikleri destekleri alt yapı, İçme suyu, atık su, katı atık ve düzenleme gibi hizmetlerde kullanacak. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi de Suruç Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Şebeke Projesi, Birecik Kanalizasyon ve Atık Su Arıtma Tesisi Projesi ve Viranşehir - Ceylanpınar Entegre Katı Atık Projesi için Şanlıurfa'ya 358 milyon lirası hibe olmak üzere; toplam 505 milyon liralık yatırım kazandırdı.

Ankara'da düzenlenen Belediye Hizmetleri Projesi ve Belediye Hizmetleri Geliştirme Projesi İlbank ve Yerel Yönetimler Alt Finansman Anlaşması imza törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer- Landrut, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro, Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Tano Kouame, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Ak Parti Şanlıurfa Milletvekilleri, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, İLBANK Genel Müdürü Yusuf Büyük, ŞUSKİ Genel Müdürü Muhammed Sait Güllüoğlu ile 14 ilden belediye başkanları katıldı.

Şanlıurfa'ya 505 milyonluk yatırım desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa'ya kazandırılan 505 milyon liralık desteğin kente yapılacak yatırımlar için son derece önemli olduğunu belirterek, Beyazgül, “Şanlıurfa'ya Suruç Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Şebeke Projesi, Birecik Kanalizasyon ve Atık Su Arıtma Tesisi Projesi, Viranşehir - Ceylanpınar Entegre Katı Atık Projelerinde kullanılmak üzere 358 milyon lirası hibe; toplamda ise 505 milyon liralık yatırım kazandırdık. Şanlıurfa'mıza hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.