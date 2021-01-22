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Şanlıurfa'yı dilencilerden temizlemek için özel tim kuruldu

Şanlıurfa sokaklarında duygu sömürüsü yaparak, vatandaşlardan para dilenenlere karşı zabıtalardan oluşan özel tim kuruldu.


Şanlıurfa'yı dilencilerden arındırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, sokaklarda, cami önlerinde ve kırmızı ışıklarda durarak vatandaşlardan para talep eden dilencilere, sivil zabıtalar aracılığıyla önlem alınıyor. Zabıta Dilenci Timi insanların dini duygularını istismar ederek haksız kazanç elde etmeye çalışan ve büyük çoğunluğu çocuk ve Suriyeli olan dilencilerden oluşan grupla mücadelesini sürdürüyor. Şanlıurfa'nın işlek caddeler, ana arterler ile camii önlerinde dilenenleri yakalayan dilenci timi yakaladığı dilencileri zabıta karakoluna götürüyor. Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, topladıkları dilencilere uyarılarda bulunarak dilencilik yapmaya devam etmeleri halinde haklarında cezai işlem yapılacağını belirtiyor.

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