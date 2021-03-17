Şanlıurfa'yı temsil eden sporcu madalya ile döndü

Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvasında üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye'nin en genç ili olan Şanlıurfa'da gençlik ve spora yatırımlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi birçok branşta ulusal ve uluslararası başarı elde etmeye devam ediyor. 2019 yılında Sivas'ta yapılan minikler Tekwondo Türkiye Şampiyonasında 50 Kg'da Türkiye şampiyonu olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcusu Muhammed Can Al, 8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando turnuvasında 57 kg yıldızlarda 3. olarak bronz madalyayı Şanlıurfa'ya taşıdı.