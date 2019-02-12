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Şarampole devrilen aracın sürücüsü öldü

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre kaza, Siverek - Diyarbakır karayolunun 23'üncü kilometresinde yaşandı. Siverek'ten Diyarbakır istikametine giden Hamid Kulaksız'ın kullandığı 80 ED 456 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre gizli buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, yapılan incelemenin ardından Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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