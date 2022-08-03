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Sarnıca düşen çöl varanı kurtarıldı

Şanlıurfa’da sarnıca düşen çöl varanı ekipler tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı.

Şanlıurfa'da sarnıca düşen çöl varanı ekipler tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa - Mardin karayolu üzerindeki Dağyanı kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. İçerisinde su olmayan sarnıçta nesli tükenme tehlikesi altında bulunduğu için koruma altına alınan çöl varanı olduğunu fark eden vatandaşlar, Doğa Koruma Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, sarnıca girerek çöl varanını kurtardı.


Olay yerinde ilk kontrolleri yapılan çöl varanı, Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı.

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