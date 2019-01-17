Sebzedeki fiyat artışı salça ve isota yansıdı

Salça fiyatı geçen yıla oranla 5 lira daha zamlandı.

Şanlıurfa'da tarihi çarşılar bölgesinde yer alan esnaf, taze sebze ürünlerinde yaşanan fiyat artışının kurutmalık ürünlere de yansıdığını belirti. Esnaf, biber ve domates salçasının geçen yıla göre 5 lira daha zamlandığını aktararak, domates salçasının 20, biber salçasının da 25 liradan satışa sunulduğunu söyledi. Kurutmalık Urfa biberinin 20 liradan 60 liraya kadar kalitesine göre fiyatının değiştiğini fakat kurutmalık biber, dolma, bamya, acur, patlıcan bağının ise 7 ile 10 lira arasında geçen yılın aynı fiyatıyla satıldığı belirtildi. Fiyat artışlarının iş yoğunluğunu etkilediğini ifade eden Şanlıurfalı esnaf, yetkililerin turizmin canlandırılması için çalışmalar yapması gerektiğini de vurguladı.

“Tazeye göre kuru da pahalı oluyor”

Tarihi çarşılar bölgesinde kurutmalık ürünler satan esnaf Ahmet Ayneli, “Son zamanlarda taze ürünlerin üstüne baya zam geldi. Salçada olsun, biberde olsun, domates pahalı oldu mu salçada pahalı oluyor. İsot pahalı oldu mu biber salçası da pahalı oluyor. Ama biz onu elimizden geldiği kadar müşteriye yansıtmamaya çalışıyoruz. Müşteriyi kaçırmamaya yani az bir kar metrajıyla kendi kazancımızdan fedakarlık ederek müşteriyi kaçırmamaya çalışıyoruz. Biber salçası 15 liraydı kilosu bizim evlerde yaptığımız, güneşlerde kuruttuğumuz biber salçası 15 liraydı, 25 lira oldu. Domates salçası 10 liraydı, kalitesine göre 20 ile 25 lira oldu. Yani tazesi pahalı oldu mu mecburen salçası da biraz pahalı oluyor. Mesela fabrika isotları 15 liradan başlıyor, 20 liraya kadar satılıyor. El yapımı isotların ise 25, 30 ve 40 liraya kadar fiyatları yükseliyor. Bu şekilde kalitesine göre değişiyor. İçindeki o yağ oranı, tohum oranı, tuz oranına göre kalitesi belirleniyor. Urfalı zaten kendi isotunu, salçasını kendisi yapıyor, kuru sebzelerini dolmalıklarını kendisi yapıyor. Biz il dışından gelen misafirlerimize hitap ediyoruz. Bu konuda turizmin biraz daha canlandırılmasını istiyoruz” dedi.

Kurutmalık ve salça almaya gelen müşterilerden Fevzi Kaya ise fiyatların yükseldiğini belirterek, “Fiyatları yüksek buldum. Eskiden 10 ya da 15 liraya aldığımız salça şimdi 20, 25 lira olmuş. El yapımını burada arkadaşlar hazırlamış, daha ucuza geliyor ama fiyatlar eskisine göre artmış” diye konuştu.