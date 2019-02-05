İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Seçim bürosunun açılışında "Sayın Öcalan" deyince gözaltına alındı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde HDP’nin seçim bürosunun açılışında Belediye Eş Başkan Adayı Narin Gezgör "Sayın Öcalan" deyince polisin gazlı müdahalesiyle karşılaştı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde HDP'nin seçim bürosunun açılışında Belediye Eş Başkan Adayı Narin Gezgör "Sayın Öcalan" deyince polisin gazlı müdahalesiyle karşılaştı. Konuşmasını yarıda kesip seçim bürosuna giren Gezgör, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.


Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) ilçe seçim bürosunun açılışı öncesi parti binasından seçim bürosuna yürümek isteyen kalabalığa polis izin vermedi. Bir süre sonra ara sokaklardan yürüyen kalabalık, seçim bürosunun önünde toplandı. Açılış öncesi belediye eş başkan adayları Mehmet Ali Kahraman ve Narin Gezgör konuşma yaptı. Kahraman'ın konuşmasının ardından Narin Gezgör mikrofonu eline alarak kalabalığa seslenmek istedi. Bir süre konuşmasını sürdüren Gezgör, “Kürt halk önderi Sayın Öcalan'ın üzerindeki tecridin kaldırılmasına dönük...” ifadelerini kullanınca polis gazla müdahale etti. Polisin müdahalesi sonucu kalabalık kısa sürede dağılırken seçim bürosuna sığınan Gezgör ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.