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Şehidin babası dualarla defnedildi

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, şehit oğlunun kabrini ziyarete giderken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Medet Halat’ın cenaze törenine katıldı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, şehit oğlunun kabrini ziyarete giderken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Medet Halat'ın cenaze törenine katıldı.


13 Eylül 2019 Cuma günü geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Medet Halat'ın cenazesi, Yeni Asri Mezarlık Camii'nde öğlen namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi. Cenaze merasimine, Vali Abdullah Erin'in yanı sıra şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şanlıurfalı Piyade Onbaşı Abdulselam Halat, 14 Haziran 2018 tarihinde Hakkari Çukurca'da şehit düşmüştü. Şehidin babası Medet Halat'ın her cuma günü motosikletle şehit oğlunun kabrini ziyarete giderek dua ettiği, hayatını kaybettiği kazanın da yine oğlunun kabrini ziyarete gittiği anda meydana geldiği öğrenildi.

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