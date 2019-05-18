İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehidin kimliği beli oldu

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan komiser yardımcısının kimliği beli oldu.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan komiser yardımcısının kimliği beli oldu.


Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda 1 komiser yardımcısı şehit oldu, 2 polis yaralandı. Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, Halfeti ilçesine bağlı Dergili Mahallesi'nde bölücü terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. İki teröristin etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, 1 komiser yardımcısının şehit ve 2 polisin de yaralandığı aktarıldı. Şehi olan Polis Özel Harekat Komiser Yardımcısı'nın Şükrü Can Kayadibi olduğu bildirildi. Ankara'nın Çubuk ilçesine kayıtlı olan şehit düzenlenecek tören ile memleketine uğurlanacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.