Şehidin kimliği beli oldu

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan komiser yardımcısının kimliği beli oldu.
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan komiser yardımcısının kimliği beli oldu.
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda 1 komiser yardımcısı şehit oldu, 2 polis yaralandı. Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, Halfeti ilçesine bağlı Dergili Mahallesi'nde bölücü terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. İki teröristin etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, 1 komiser yardımcısının şehit ve 2 polisin de yaralandığı aktarıldı. Şehi olan Polis Özel Harekat Komiser Yardımcısı'nın Şükrü Can Kayadibi olduğu bildirildi. Ankara'nın Çubuk ilçesine kayıtlı olan şehit düzenlenecek tören ile memleketine uğurlanacak.