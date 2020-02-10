Şehir tiyatrosu yeni oyunları ile sanatseverlerin karşısına çıktı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi yetişkinlere yönelik hazırladığı "9 canlı" tiyatro gösterimi ve çocuklara yönelik "Dans eden eşek masallar dünyası" adlı tiyatro oyunları ile sanatseverlerin karşısına çıktı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şair Nabi Kültür Merkezinde, Tayfun Türkili'nin yazdığı Hasan Ocakoğlu'nun yönettiği ‘9 Canlı' oyunu her cumartesi günü saat 19.00'da yetişkinlere yönelik sergilenirken Erik Vos tarafından yazılarak Recep Genç tarafından yönetilen ‘Dans eden eşek' çocuk oyunu 13.00'de gösterime giriyor. Gösterimin ilk gününde sanatseverler tarafından yoğun katılım gösterirken çocuklar pedologlar gözetiminde hazırlanan oyunda gönüllerince eğlendi. Sosyal Belediyecilik çalışmaları kapsamında sanatsal faaliyetlere imza atmaya devam eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan şehir tiyatrosu ile vatandaşlara kaliteli zaman geçiriyor.