İhlas Haber Ajansı

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Şehit asker törenle memleketine uğurlandı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde terör örgütü PKK’nın saldırısında şehit olan asker İsmet Aybek’in naaşı, törenle memleketine uğurlandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan asker İsmet Aybek'in naaşı, törenle memleketine uğurlandı.


Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından roketatarlı saldırı sonucu şehit olan sözleşmeli er İsmet Aybek (27) için GAP Havaalanı'nda tören düzenlendi. Törene, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, il protokolü ile annesi Meryem Aybek, babası İlhak Aybek ve silah arkadaşları katıldı.


Saygı duruşu ve duanın okunmasıyla askeri helikoptere taşınan şehit asker İsmet Aybek'in naaşı, memleketi Gaziantep'e uğurlandı.

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