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Şehit gümrük memuru Türk'ün cenazesi Şanlıurfa'ya getirildi

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde roketli saldırıda şehit düşen gümrük müdürlüğü personeli Mustafa Türk’ün cenazesi Şanlıurfa’ya getirildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde roketli saldırıda şehit düşen gümrük müdürlüğü personeli Mustafa Türk'ün cenazesi Şanlıurfa'ya getirildi.


İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'na 3 kilometre mesafedeki tır parkı yakınlarında Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırıda şehit olan 34 yaşındaki Mustafa Türk'ün cenazesi, Ağrı'daki törenin ardından askeri uçakla Şanlıurfa GAP Havalimanı'na getirildi. Şehidin ay yıldızlı bayrağa sarılı cenazesi, şehidin yakınlarının yanı sıra Vali Abdullah Erin, Vali Yardımcısı Ufuk Akıl, İl Jandarma Komutanı Eyup Sabri Kirişçi, Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar tarafından karşılandı.


Şehit Türk'ün cenazesi, uçaktan polislerin omuzunda cenaze nakil aracına konuldu. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen şehit Mustafa Türk, yarın düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

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