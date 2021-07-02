Şehit Necmettin öğretmenin okulunda hüzünlü karne töreni

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde görev yaptığı sırada öğrencilerinin karnelerini dağıttıktan sonra memleketi Gümüşhane'ye giderken PKK'lı teröristlerce kaçırılarak şehit edilen Necmettin Yılmaz'ın görev yaptığı okulda karne töreni hüzünlü geçti.

2020-2021 eğitim öğretimde hizmete giren ve Şehit Necmettin Yılmaz'ın isminin verildiği okulda yapılan karne töreninde, öğretmen ve öğrenciler şehidi andı. Törende Şehit Necmettin Yılmaz'ın öğrencisi Mülkiye Subay, şehidin özgeçmişini ve Çanakkale Şehitleri adlı şiiri okudu. Daha sonra öğrenciler, Batman'da şehit edilen Aybüke öğretmen için Mabutsa Limanı türküsünü okudu. Yapılan tören sonrası öğrencilere karne ve takdir-teşekkür belgeleri Siverek Milli Eğitim Müdürü Vekili Mehmet Zülfü Kan ve öğretmenler tarafından dağıtıldı.

Siverek Milli Eğitim Müdürü Vekili Mehmet Zülfü Kan yaptığı açıklamada, ”Şehidimizin bize emaneti olan çocuklarının karne dağıtım törenine katıldık, çocuklarımızın şehidimizi unutmadıklarını görmek bize gurur verdi, Allah rahmet eylesin. Onun bize emaneti olan çocukları bugün karne aldılar ama çok sevinemediklerini gördük, buruk bir karne sevinci yaşadı çocuklar. Çocuklarla konuştuğumuzda öğretmenlerini çok sevdiklerini söylüyorlardı, gözlerinde o sevgiyi gördüm, onu çok özlediklerini söylüyorlar. Bu çocuklar bu memlekette inşallah bu tür olayların yaşanmaması için okuyup iyi yerlere geleceklerdir” dedi.

Şehit Necmettin Yılmaz'ın öğrencilerinden Birgül Subay, "Necmettin hoca ben 2. sınıftayken öğretmenimdi, ben şimdi 6. sınıfa gidiyorum. Necmettin hoca bize karne verdi ve gitti ve bir daha dönmedi, şimdi o aramızda değil. Necmettin hoca şimdi burada olsaydı bizimle gurur duyardı, biz onu çok özledik” şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Mihriban Subay da, ”Şimdi karnelerimizi alıyoruz, biraz hüzünlü bir mutluluk yaşıyoruz ama Necmettin hocamız yanımızda değil. Ben de öğretmenimin yolunda gideceğim. Ben şimdi 6. sınıfı bitirdim, 7'ye geçtim, keşke öğretmenimiz de burada olsaydı. Allah onun mekânını cennet eylesin nur içinde yatsın” diye konuştu.