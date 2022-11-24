Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz görev yaptığı okulda anıldı

Görev yaptığı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden, memleketi Gümüşhane'ye dönerken Tunceli'de PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra katledilen Sınıf Öğretmeni Necmettin Yılmaz, görev yaptığı okulda gerçekleştirilen etkinliklerle anıldı.

Siverek Jandarma Komutanı Mustafa Deniz ve beraberindeki askerler, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Şehit Necmettin Yılmaz Okulunu ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlere çeşitli hediyeler verdi. Okulda görev yapan tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayan askerler, öğretmenlere gül, öğrencilere de çeşitli hediyeler verdi.

Ardından, Siverek'i İl Yapma Derneği ve Fırat Gezginler Kulübü üyeleri, 2017 yılında PKK terör örgütü tarafından şehit edilen Öğretmen Necmettin Yılmaz'ın isminin verildiği okulu ziyaret edip, burada görev yapan öğretmenlere karanfiller dağıtarak Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Sivil-Der Başkanı Ayhan Ekinci, "Bizim için bu okulun çok anlam ve önemi var. Şehit olan Necmettin Yılmaz hocamızın adının verildiği okuldur bu ve biz de, bu özel günde burada görev yapan öğretmenlerimizi ziyaret etmek istedik. Buradan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü de kutluyorum” dedi.

Ziyarette askerler, dernek ve kulüp üyeleri Necmettin Yılmaz'ı da anarak, dua etti.